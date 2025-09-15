FCSB, campioana en titre, a terminat la egalitate cu ultima clasată, FK Csikszereda, 1-1 (0-0), duminică seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

FCSB a deschis scorul prin Malcom Edjouma (55), după un corner executat de Florin Tănase. Și harghitenii au egalat tot după un corner (81), executat de Anderson Ceara, la care Alexandru Pantea și-a deviat mingea în propria poartă.

În prima repriză, roș-albaștrii au avut ocazii prin Daniel Bîrligea (16) și Darius Olaru (32), dar portarul Eduard Pap s-a remarcat.

FCSB și-a creat faze periculoase în repriza secundă prin Vlad Chiricheș (83), Mamadou Thiam (87) și Octavian Popescu (89), dar Pap a fost la post de fiecare dată.

Ciucanii au fost periculoși prin Bence Vegh (46), Anderson Ceara (58) și Szabolcs Dusinszki (89), portarul Ștefan Târnovanu remarcându-se la ultimele două.

FK Csikszereda rămâne fără victorie în Superligă, dar a părăsit ultimul loc.

FCSB a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în campionat, trei egaluri și patru eșecuri.