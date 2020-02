Chindia Târgoviște a reușit un rezultat de egalitate cu FCSB, pe Arena Națională, scor 1-1,în ultima etapă a sezonului regulat. Antrenorul dâmbovițenilor, Viorel Moldovan, e optimist cu privire la șansele de evitare a retrogradării, de către echipa sa. Suporterii Chindiei declară că echipa are suportul lor, iar de acum urmează 14 meciuri ce vor fi tratate ca adevărate finale, de galerie.

Sursa foto-gsp.ro

Imediat după finalul meciului FCSB-Chindia, antrenorul oaspeților, în partida ce a avut loc pe Arena Națională, Viorel Moldovan, a declarat că:

„Sunt liniştit după cât am suferit în acest sezon regulat, în iarnă. Să pierzi puncte importante în minutul 90 cu Botoşani, în minutul 90 cu Voluntari… Iată că astăzi am reuşit noi să înscriem în minutul 90. Am spus de fiecare dată că există o lege a compensaţiei, există o balanţă tot timpul, se întorc lucrurile, se echilibrează”, a declarat pentru Look Sport.

”Eu sunt foarte încrezător, va începe un campionat diferit, va fi crâncen, va fi presiune din ce în ce mai mare, sunt 5 echipe acolo care luptă pentru evitarea retrogradării. Suntem noi, mai sunt Hermannstadt, Voluntari, Clinceni şi Iaşi. Cred că celelalte echipe au un alt nivel şi vor media această luptă pentru evitarea retrogradării”, a mai spus Moldovan.

Suporterii Chindiei Târgoviște, prezenți la meciul de pe Arena Națională (aproximativ 300) au afișat încă din timpul meciului un banner uriaș pe care scria:

Sursa foto-AFC Chindia Târgoviște

”Cu atitudine, dorință și determinare mergem la luptă. Urmează 14 finale”

Cu referire la meciurile pe care favoriții le vor disputa în play-out-ul ligii 1. Chindia a acumulat 25 de puncte, la finalul sezonului regulat, dar după înjumătățirea acestora, conform regulamentului, va intra în lupta pentru salvarea de la retrogradare (play-out) cu o zestre de 13 puncte. Vor fi 14 etape, în play-out, un minicampionat în care sunt angrenate ultimele 8 echipe din clasament, la finalul sezonului regulat. Ultimele două echipe retrogradează direct în liga a II-a,în vreme ce echipa clasată pe locul 11 va disputa o dublă de baraj pentru rămânerea în liga I, cu ocupanta locului trei din liga a II-a.