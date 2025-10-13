Deputatul AUR Valeriu Munteanu acuză Ministerul Agriculturii că nu oferă soluții pentru irigații și că protejează companiile de apă, în timp ce fermierii sunt obligați să plătească tarife stabilite fără criterii clare pentru a folosi apa aflată pe domeniul public.

„În loc să apere fermierii români, Ministerul Agriculturii apără companiile care le vând apa din domeniul public, la prețuri stabilite unilateral”, a transmis deputatul Valeriu Munteanu, într-un comunicat de presă.

Potrivit răspunsului oferit de Ministerul Agriculturii unei interpelări parlamentare, fermierii care vor să folosească apa din domeniul public pentru irigații au nevoie de o autorizație emisă de Apele Române.

„Când statul îți ia apa din pământ, ți-o concesionează unei companii și apoi te obligă să o cumperi ca să-ți uzi legumele, nu mai putem vorbi despre agricultură liberă, ci despre o capturare economică a resurselor naționale” a mai precizat Valeriu Munteanu.

Scandalul a pornit vara trecută, când fermierii au ieșit în stradă la Lunguletu, Dâmbovița, după ce unul dintre fermieri a fost sancționat pentru că a folosit apă din râu pentru a-și iriga terenul.