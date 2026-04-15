Șofer ucrainean de autocar, depistat cu zeci de mii de euro și dolari ascunși la frontieră

Un șofer de autocar din Ucraina a fost prins de autoritățile române cu sume importante de bani nedeclarate, ascunse în interiorul vehiculului. Incidentul a avut loc în noaptea de miercuri, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare în România.

Ce au anunțat autoritățile?

Potrivit informațiilor furnizate de autorități , în jurul orei 01:30, un autocar care circula pe ruta Ucraina - România - Grecia a fost oprit pentru verificări. În timpul controlului, unul dintre șoferi, un cetățean ucrainean în vârstă de 39 de ani, a atras atenția echipei mixte formate din polițiști de frontieră și inspectori vamali. În urma unui control amănunțit, autoritățile au descoperit o sumă considerabilă de bani ascunsă în zona destinată odihnei șoferilor.

Este vorba despre 43.300 de dolari și 57.600 de euro, sume care nu au fost declarate conform obligațiilor legale. Întreaga cantitate de numerar a fost confiscată temporar pentru continuarea investigațiilor, iar bărbatul a fost sancționat contravențional. Biroul Vamal Siret a aplicat o amendă în valoare de 20.000 de lei.

Autoritățile reamintesc că persoanele care intră sau ies din România au obligația de a declara sumele mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută). Nerespectarea acestei reguli poate duce la sancțiuni severe, inclusiv confiscarea banilor și aplicarea de amenzi consistente.