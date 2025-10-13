Deși caută mereu noi metode pentru a-i înșela pe oameni, escrocii nu renunță nici la cele considerate deja „clasice”, care continuă să le aducă bani nemeritați în buzunare. Cel mai recent caz de acest fel este al unui fals medic, care a înșelat un bărbat 70 de ani cu peste 50.000 de lei, prin metoda „Accidentul”. Escrocul s-a prezentat la ușa bătrânului după ce l-a convins pe acesta că fiul său este în stare gravă și are nevoie de bani pentru tratament.

Polițiștii Secţiei 3 Poliţie Costineşti au fost sesizaţi, prin apel 112, că un bărbat ar fi fost înşelat prin metoda „Accidentul”.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au identificat un bărbat, de 70 de ani, care a relatat faptul că, în timp ce se afla singur la domiciliul său, ar fi fost contactat de către o persoană necunoscută, care ar fi pretins că este medic, iar fiul bărbatului s-ar afla într-o stare gravă de sănătate şi ar avea nevoie de 300.000 de lei pentru tratament”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Ulterior, în cursul aceleiaşi zile, persoana vătămată i-a dat 50.700 de lei unui bărbat care s-a prezentat la domiciliul acesteia.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.