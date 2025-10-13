După 10 ani petrecuți în complexul rezidențial Stejarii, Melanie Girardi a decis să se mute, disperată că, în ultimii ani, atmosfera s-a schimbat radical: „luxul” s-a transformat într-un stres constant, iar regulile interne ale stabilimentului, prețurile și serviciile au făcut-o să renunțe la locuința unde investise ani întregi de viață, vise și speranța unui trai liniștit. Redacția Realitatea PLUS a solicitat și punctul de vedere al reprezentanților Stejarii însă, până la publicarea acestui material, nu am primit un răspuns oficial.

Nebunie totală în complexul de lux al lui Țiriac! Scene șocante, parcă premergătoare Apocalipsei, lasă un gust amar locatarilor care scot din buzunar averi pentru privilegiul de a sta în Stejarii.

Complexul vândut de Țiriac ca fiind de lux este, în realitate, o cocină!

Promovat și vândut ca fiind un complex de lux, Stejarii este, de mult prea multă vreme, o cocină. Dovadă stau imaginile surprinse de chiriașii disperați care au ajuns la capătul puterilor.

De la coșurile de gunoi care refulează pe trotuare și în spațiile verzi – voite a fi de agrement! – la bicicletele și jucăriile copiilor aruncate, parcă în silă, la tot pasul, pe alei, pe trotuare, printre mașini sau în scările de bloc, totul culminând cu mame lipsite de orice simț civic care-și încurajează copiii, uneori chiar sub atenta lor supraveghere, să facă pipi (să micționeze considerăm a fi un termen mult prea soft pentru a descrie astfel de porniri) pe și printre mașinile oamenilor, sfidând orice normă de bun simț și igienă.

Și coșmarul nu se oprește aici! Garajele care adăpostesc bolizi de zeci și sute de mii de euro sunt inundate, la cea mai mică ploaie, mai ceva ca stația de metrou Gara de Nord, punând în pericol bunurile oamenilor care plătesc mii de euro pentru astfel de condiții de lux.

Nici livratorii de alimente nu au trecere de echipa de pază, aproape de fiecare dată mâncarea ajungând sleită la oameni. Bani aruncați, nervi și neputință.

Spectacole de Only Fans sub ochii copiilor, ziua în amiaza mare! Ce înseamnă „duminica în familie” pentru locatarii de la Stejarii?

Locatarii, vrăjiți cu mirajul unei oaze de natură și energie, au parte, cel mult, de vibrații insuportabile venite de la cafeneaua din complex unde-și fac veacul personaje controversate din lumea artistică dâmbovițeană și spectacole grotești, de calibrul Only Fans, care întunecă și cele mai senine minți.

Astfel de scene au fost surprinse ziua în amiaza mare, duminica, în preajma copiilor care priveau nevinovați kitschul grotesc.

Dezmățul a devenit și mai pregnant odată cu apariția cafenelei Sunday Morning, atent păstorită de Bianca, soția lui Lucian Ștefan, boss-ul de la Global Records, nimeni alții decât nașii aleși de cuplul Antonia și Alex Velea. Scene în care tinere ies pe jumătate din mașini, cocoțate pe geamuri, sunt la ordinea zilei!

De atâta civilizație, până și Simona Halep și-a făcut bagajul și a părăsit complexul lui Țiriac, mai povestesc oamenii.

O fostă rezidentă rupe tăcerea: Mi s-a spus că „așa e ordinul”. M-am simțit umilită!

Într-un interviu pentru Realitatea PLUS, Melanie Girardi a decis să rupă tăcerea și să povestească, disperată, coșmarul prin care trece „acasă”.

Reporter: Melanie, ați locuit timp de 10 ani în complexul Stejarii. Cum a fost experiența dumneavoastră?

Melanie Girardi: La început era bine. Curat, liniște, servicii bune. În ultimii doi-trei ani, însă, totul s-a schimbat. Ne-au crescut chiriile deodată, serviciile s-au degradat și parcă scopul era să plecăm noi, cei care eram acolo de la început. De la 2.500 de euro + TVA au ajuns să ne ceară 2.800 + TVA, dar fără să mai ofere ce promiteau.

Reporter: Ce fel de probleme ați întâmpinat mai exact?

Melanie Girardi: Erau o mulțime. Copiii făceau pipi pe spațiile verzi, garajele erau inundate, gunoaie lăsate peste tot, uși care nu se mai deschid automat, lifturi în care de aproape un an e afișat un anunț că presiunea apei e scăzută. Uneori nu aveam deloc apă, alteori nu puteam primi colete sau livrări pentru că erau oprite la pază.

Curierul nu vine la tine niciodată. Nici cutie de scrisori nu aveam oricum. Primești un SMS „Aveți un plic la Concierge” și te duci să-l ridici singur, fie cu mașina dacă găsești unde parca (cafeneaua aia ocupă cele 5 locuri disponibile de regulă) sau pe jos (tot 500 m de la blocul meu). Așa sunt „standardele lor”.

Reporter: Cum au reacționat administratorii complexului când ați semnalat aceste probleme?

Melanie Girardi: Cu indiferență și autoritarism. Când soțul meu a refuzat o nouă mărire de 300 de euro, ni s-a spus că trebuie să eliberăm apartamentul în 48 de ore. După zece ani! Am plecat cum am putut, dar apoi, când am vrut să golesc boxa, nu m-au mai lăsat să intru. Mi s-a spus că „așa e ordinul”. M-am simțit umilită. Într-un final, am ajuns la boxa mea și surpriză: pentru a recupera lucrurile mele din boxă, care rămăseseră inundate din cauza lucrărilor făcute ca să se respecte normele ISU, am trecut prin trei luni de stres! Nu s-a pus folie de protecție, așa că aproape toate lucrurile mele au fost afectate de apă.

Reporter: Ce v-a făcut cel mai mult să vă doriți să plecați?

Melanie Girardi: Atmosfera. Totul devenise o presiune. De la reguli exagerate, până la diferențe de tratament. Noi, locatarii obișnuiți, trebuia să legitimăm și rudele, dar vedetele (Theo Rose și Antonia care nu au treabă cu complexul) pot intra fără probleme. În schimb, când voiam să primim pe cineva din familie, ni se cereau acte și aprobări. Totul era confuz și frustrant, de la colete refuzate la livrările de mâncare rece, la Day Pass-uri de 100 € pentru piscină, până la imposibilitatea de a primi rude fără legitimație. Eu am investit 10 ani și am plătit integral chiria, dar tratamentul acesta a fost excesiv.

De menționat că în 10 ani am fost constrânși să apelăm exclusiv la compania Black Cab. Așa este impus de sistemul lor. Orice altă mașină nu are acces în incinta complexului și, dacă vrei UBER Blue, de exemplu, trebuie să mergi pe jos (500 m) până la bariera principală că să-ți iei mașina, fie ploaie, fie vijelie. Mare lux!

Reporter: Ce mesaj aveți pentru cei care se gândesc să se mute la Stejarii?

Melanie Girardi: Să fie atenți. Complexul arată bine la exterior, dar realitatea poate fi stresantă: lucrări neterminate, inundații, reguli complicate și apă fluctuantă. Eu am filmări cu toate aceste probleme.

Fițe multe și sărăcie, până la urmă. Pentru că nu este nevoie de așa multă gălăgie pentru cine este într-adevăr bogat.