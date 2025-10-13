Petrișor Peiu (senator AUR): „Cum arată creșterea economică adusă de „investițiile” coaliției PSD -PNL- USR- UDMR.Experimentele nepricepuților pe economie ne costă! Și ne costă dureros de scump!”

„Politicienii care conduc România nu sunt capabili să înțeleagă nici măcar realitățile. Teoria , propagată atât de PNL cât și de PSD în ultimii ani a fost aceea că vor reduce povara datoriei publice prin creștere economică. Și cum anume vor aduce creșterea economică?

Prin investiții , spun ei. Pentru a face aceste investiții au împrumutat din stânga și din dreapta cu zece mâini. De la bănci, de la fonduri, de la persoane fizice, ba chiar și de la Comisia Europeană.

Iată ce au realizat, poate vor pricepe și ei cam la ce nivel este înțelegerea realităților la ei în partide:

-în 2019 investiții de 4,1% din PIB

-în 2020 investiții de 5% din PIB

– în 2021 investiții de 5% din PIB

-în 2022 investiții de 5,1% din PIB

-în 2023 investiții de 6,3% din PIB

-în 2024 investiții de 6,7% din PIB

-în 2025 se prognozează investiții de 8% din PIB.

Cum arată creșterea economică adusă de „investițiile” coaliției PSD -PNL- USR- UDMR:

-în 2019 creștere de 4,2% din PIB

-în 2020 scădere de 3,9% din PIB

– în 2021 creștere de 5,7% din PIB

-în 2022 creștere de 4,1% din PIB

-în 2023 creștere de 2,1% din PIB

-în 2024 creștere de 0,8% din PIB

-în 2025 se prognozează o creștere de sub 0,5% din PIB, dacă nu chiar stagnare.

Concluzia: deși coaliția a dublat ponderea investițiilor în PIB, creșterea economică nu numai că n-a crescut , dar s-a redus de 4 ori față de 2019! În tot acest timp, datoria publică s-a triplat, ajungând la 1100 de miliarde de lei (probabil la sfârșitul anului 2025), iar ca pondere în PIB a crescut de la 35% la (probabil) 59% din PIB!

Experimentele nepricepuților pe economie ne costă! Și ne costă dureros de scump!”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Sursa: Realitatea din AUR