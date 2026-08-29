Nava scufundată lângă Sfântu Gheorghe, trei scenarii luate în calcul: ce spun autoritățile

Anchetatorii iau în calcul trei scenarii în privința navei scufundate lângă Sfântu Gheorghe. Una dintre ipoteze este că ambarcațiunea ar fi fost lovită de o dronă care lansează flăcări, capabilă să provoace și să extindă rapid un incendiu. Nicușor Dan a recunoscut că nava s-a scufundat din cauza faptului că a fost atacată dar a spus că încă nu știe de cine și de ce. În același timp, ministrul Apărării Radu Miruță a spus că ambarcațiunea a fost lovită de o dronă.
Anchetatorii verifică trei posibile cauze în privința navei scufundate lângă Sfântu Gheorghe. Una dintre ipoteze este că nava ar fi fost lovită de o așa-numită dronă-dragon, capabilă să provoace și să extindă rapid un incendiu.
„Impresia este că atacul s-a efectuat cu drone, probabil alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde ușor incendiul la navă, pentru că altfel nava nu avea cum să ia foc în felul ăsta și să se și scufunde. Destul de repede (s-a scufundat nava - n.r.)... nu pot să vă spun acum, dar oricum destul de repede și, plus la asta, s-a extins foarte repede incendiul la bord”, a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN).
A doua variantă este ca nava să fi fost atacată, în aceeași zonă, de o dronă maritimă. Al treilea scenariu luat în calcul este impactul cu o mină marină, care ar fi perforat corpul navei. Ambele sunt considerate mai puțin probabile, deoarece nu ar explica incendiul izbucnit la suprafața navei, semnalat de marinari, spun specialiștii.
Președintele Nicușor Dan a venit și el cu o reacție de la Chișinău. Acesta a transmis că nu se știe cine a vrut să scufunde nava sau de ce.
„Nava a fost lovită, dar pentru moment... pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce, de ce fel de... Adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm speculațiilor acum”, afirma Nicușor Dan.
Pe de altă parte, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat că nava a raportat prin sistemul de alertă că a fost lovită de o posibilă dronă, iar, ulterior, s-a scufundat.
„La 16 mile marine, adică în afara apelor teritoriale, o navă care naviga în zona economică exclusivă a raportat prin sistemul de alertă că a fost lovită de ceva dronă. Așa este raportarea, moment în care cei de la Paza de Coastă s-au deplasat cu două nave pentru a sprijini marinarii care navigau pe nava care a fost afectată”, a precizat Radu Miruță.
Din primele date, toate cele 12 persoane, care s-au aflat la bordul navei comerciale au fost salvate, însă o persoană a fost rănită și a ajuns la spital.