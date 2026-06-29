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Schimbare de ultimă oră la BAC 2026: Proba la Matematică și Istorie a fost amânată din cauza caniculei! Anunțul Ministerului Educației

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris deIulian Budusan
Publicat29 iun. 2026, 14:04
SursăRealitatea.Net

Răsturnare de situație în desfășurarea examenului de Bacalaureat 2026. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), programată inițial pentru marți, 30 iunie, a fost oficial amânată cu o zi. Absolvenții de liceu vor susține examenul miercuri, 1 iulie, decizia fiind luată de urgență din cauza avertizărilor meteorologice extreme.

Decizia cu caracter excepțional a fost aprobată prin ordin de ministru, în urma prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru data de 30 iunie, zi în care este prognozat un val de căldură extremă, fiind emis un Cod Roșu de caniculă.

Prioritate pentru sănătatea elevilor și a profesorilor

Reprezentanții Ministerului Educației au subliniat că măsura a fost luată pentru a preveni eventuale probleme medicale în rândul candidaților și al cadrelor didactice:

„S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat.”

Ordinul de ministru care oficializează această modificare urmează să fie publicat în cel mai scurt timp în Monitorul Oficial.

Cum se modifică calendarul de examen: Restul probelor rămân pe loc

Pentru a limita impactul asupra absolvenților și a planurilor acestora de admitere la facultate, Ministerul Educației a precizat că această măsură are caracter punctual. Ea vizează exclusiv proba scrisă la Matematică/Istorie (Proba E.c).

Toate celelalte date din calendarul oficial al Bacalaureatului 2026 rămân nemodificate.

Noul calendar actualizat al probelor scrise:

  • Luni, 29 iunie – Limba și literatura română (probă desfășurată deja)

  • Marți, 30 iuniePAUZĂ (Măsură de protecție împotriva Codului Roșu de caniculă)

  • Miercuri, 1 iulie – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) — Noua dată

  • Joi, 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării

  • Vineri, 3 iulie – Limba și literatura maternă

Afișarea primelor rezultate este menținută în continuare pentru data de 7 iulie 2026.

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