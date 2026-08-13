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Social· 1 min citire
Doi părinți, arestați după ce au agresat o profesoară
Arest preventiv
Publicat13 aug. 2026, 12:33
SursăRealitatea.net
Incidentul a avut loc în localitatea Pătroaia-Vale, după ce copilul lor s-a întors din excursie.
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