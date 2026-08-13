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Doi părinți, arestați după ce au agresat o profesoară

Arest preventiv

Arest preventiv

Scris deStoica Marian
Publicat13 aug. 2026, 12:33
SursăRealitatea.net

Incidentul a avut loc în localitatea Pătroaia-Vale, după ce copilul lor s-a întors din excursie.

Doi părinți au fost arestați după ce, la începutul acestei luni, au agresat o profesoară în localitatea dâmbovițeană Pătroaia-Vale, la întoarcerea copilului lor dintr-o excursie în Predeal.

În timpul deplasării, tânărul ar fi fost certat de profesoară dintr-un motiv minor, iar el și-ar fi sunat părinții pentru a se plânge. La revenirea din excursie, cei doi părinți au așteptat profesoara și au lovit-o cu palmele și pumnii. În timpul incidentului, două fetițe au fost împinse și s-au lovit, suferind leziuni.

Polițiștii au demarat cercetări și, inițial, i-au reținut pe cei doi agresori. Marți, Judecătoria Găești a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, notează Radio România Actualități.

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