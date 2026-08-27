Victorie istorică pentru Realitatea Plus: Înalta Curte a decis că suspendarea emisiei de către CNA a fost ILEGALĂ

Publicat 27 aug. 2026, 12:19 Sursă Realitatea.Net

Decizie fără precedent în justiția din România. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că hotărârea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) de întrerupere a emisiei postului Realitatea Plus timp de 3 ore a fost complet ilegală.

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