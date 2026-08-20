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Cel puţin 12 morţi în urma unui atac rusesc cu rachete asupra Kievului

Atac rusesc asupra Kievului

Atac rusesc asupra Kievului

Scris deStoica Marian
Publicat20 aug. 2026, 15:53
Sursărealitatea.net

Blocuri de apartamente, o şcoală şi un spital de copii s-au numărat printre clădirile avariate peste noapte.

12 morţi şi 32 de răniţi este cel mai recent bilanţ al atacului rusesc cu rachete balistice şi de croazieră asupra Kievului. O alertă aeriană a fost declarată în toată jumătatea estică a Ucrainei.

În capitala ucraineană, echipele de salvare au intervenit în trei cartiere, unde au fost raportate incendii şi distrugeri, iar două persoane au fost scoase de sub dărâmături. Potrivit autorităţilor locale, au fost lovite obiective industriale, clădiri rezidenţiale şi un spital de copii, unde există victime.

De asemenea, forţele ruse au atacat miercuri cu drone sediul regional al Poliţiei ucrainene din Jîtomîr, la vest de Kiev. Doi poliţişti au fost ucişi şi cel puţin 40 de persoane au fost rănite. În paralel, armata ucraineană a anunţat că a lovit cu drone o rafinărie rusească din Tatarstan, una din cele mai îndepărtate ţinte de până acum, aflată la 1.200 de kilometri de graniţa cu Ucraina.

Din primele informaţii, 12 oameni ar fi murit în atac, inclusiv specialişti străini. Dronele ucrainene au atacat peste noapte şi alte instalaţii din Rusia, între care un terminal petrolier din portul Taman, lângă strâmtoarea Kerci, dintre mările Neagră şi Azov.

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