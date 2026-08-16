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Acces întrerupt către Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare. Podul din Zănoaga s-a rupt: avertismentul salvamontiștilor FOTO
Pod rupt/ Foto: Salvamont Salvaspeo Dâmbovița
Publicat16 aug. 2026, 18:06
SursăRealitatea.Net
Salvamontiștii din Dâmbovița îi avertizează pe turiști că accesul către Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare, din Munții Bucegi, este întrerupt după deteriorarea și ruperea podului din zona Zănoaga. Salvatorii montani le recomandă oamenilor să evite zona și să nu încerce să traverseze podul, din cauza riscului de accidente.
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