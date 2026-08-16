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Acces întrerupt către Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare. Podul din Zănoaga s-a rupt: avertismentul salvamontiștilor FOTO

Pod rupt/ Foto: Salvamont Salvaspeo Dâmbovița

Pod rupt/ Foto: Salvamont Salvaspeo Dâmbovița

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat16 aug. 2026, 18:06
SursăRealitatea.Net

Salvamontiștii din Dâmbovița îi avertizează pe turiști că accesul către Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare, din Munții Bucegi, este întrerupt după deteriorarea și ruperea podului din zona Zănoaga. Salvatorii montani le recomandă oamenilor să evite zona și să nu încerce să traverseze podul, din cauza riscului de accidente.

Accesul către Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare, din Munții Bucegi, este în prezent întrerupt, după ce podul din zona Zănoaga s-a deteriorat și s-a rupt, anunță Salvamont Dâmbovița.

Salvatorii montani au transmis un avertisment pentru turiști printr-o postare pe pagina de Facebook.

„ATENȚIE! ACCES RESTRICȚIONAT – ZONA ZĂNOAGA. În urma deteriorării și ruperii podului din zona Zănoaga, accesul către Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare este, în prezent, întrerupt”, avertizează Salvamont Dâmbovița într-un mesaj postat duminică pe Facebook.

Turiștii sunt sfătuiți să nu încerce să traverseze podul deteriorat, deoarece există pericolul producerii unor accidente.

„Risc de accident, iar o astfel de situație poate necesita intervenția echipelor de salvare”, precizează salvatorii montani.

Salvamont Dâmbovița le recomandă turiștilor să respecte restricțiile și să evite zona până când situația va fi remediată.

„Pentru siguranța dumneavoastră, respectați restricțiile și evitați zona până la remedierea situației. În caz de urgență, apelați 112 sau 0SALVAMONT”, mai transmite sursa citată.

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