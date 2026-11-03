Accident rutier pe DJ 724, în Dâmbovița. O șoferiță a pierdut controlul mașinii și a ajuns la spital

Accident rutier pe DJ 724, în apropiere de Pucheni, Dâmbovița. O șoferiță de 33 de ani a pierdut controlul mașinii și a ajuns la spital.
Un accident rutier s-a produs marți, 3 noiembrie 2026, pe drumul județean DJ 724, în afara localității Pucheni, județul Dâmbovița. O femeie în vârstă de 33 de ani a fost rănită după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod.
Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, accidentul a fost semnalat în jurul orei 09:30.
Din verificările preliminare efectuate de polițiștii rutieri a reieșit că șoferița, domiciliată în comuna Voinești, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare în timp ce conducea pe DJ 724, în afara localității Pucheni.
Autoturismul a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un cap de pod.
Șoferița a fost transportată la spital
În urma impactului, femeia de 33 de ani a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceasta a fost preluată de echipajele de intervenție și transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Voinești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.
Salvatorii au acordat primul ajutor victimei și au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.
Polițiștii continuă cercetările
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au efectuat verificări la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul de pe DJ 724.
Cauzele exacte ale evenimentului rutier urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.