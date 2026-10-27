Doi bărbați reținuți în Dâmbovița, acuzați de agresiune sexuală și viol asupra unei minore

„La data de 26 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, au reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, un bărbat, de 50 de ani, din comuna Vulcana Pandele, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor și un tânăr, de 20 de ani, din comuna Vulcana Pandele, cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.
Cercetările efectuate au reliefat faptul că, în perioada iunie-octombrie a.c., în repetate rânduri, bărbatul de 50 de ani ar fi exercitat acte de agresiune sexuală, respectiv mângâieri în zone intime, asupra unei minore, în vârstă de 14 ani.
De asemenea, în cursul lunii octombrie, tânărul de 20 de ani ar fi întreținut un raport sexual cu aceeași minoră, prin constrângere morală.
Pe parcursul zilei de astăzi, 27 octombrie, cei în cauză vor fi prezentați magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive”