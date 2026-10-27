Doi bărbați reținuți în Dâmbovița, acuzați de agresiune sexuală și viol asupra unei minore

Publicat 27 oct. 2026, 18:11 Sursă DB Online

Poliția a reținut, pe 26 octombrie, doi bărbați din comuna Vulcana-Pandele acuzați de agresiune sexuală și viol asupra unei minore de 14 ani. Faptele ar fi avut loc între iunie și octombrie 2026.

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