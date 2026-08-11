Siteul și aplicațiile de la cadastru sunt parțial funcțional, după aproape o lună de la atacul cibernetic masiv

Publicat 11 aug. 2026, 15:19 Actualizat 11 aug. 2026, 16:02 Sursă Realitatea.Net

La aproape o lună de la atacul cibernetic fără prcedent, aplicația E-Terra a celor de la Agenția pentru Cadastru și Publictate Imobiliară (ANCPI) a fost repornită. Însă, nu total, ci în primă fază doar pentru personalul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), oficiilor teritoriale (OCPI) și notarilor publici.

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