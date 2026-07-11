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Actualitate· 2 min citire
Atac cu rachete balistice asupra Kievului: opt răniți, inclusiv un copil de 11 ani
Atac Ucraina/ Profimedia
Publicat11 iul. 2026, 09:10
SursăRealitatea.Net
Opt persoane, printre care un copil de 11 ani, au fost rănite în urma unui atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Kievului în zorii zilei de sâmbătă. Exploziile au provocat pagube în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene, inclusiv incendii și avarii la clădiri.
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