Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou punct critic. Iranul amenință,din nou, cu atacuri asupra Israelului

Mohammad Bagher Zolghadr, secretarul Consiliului Suprem al Securității Naționale din Iran, a emis o amenințare directă: dacă loviturile asupra infrastructurii iraniene continuă, Iranul va ataca Israelul. Teheranul acuză direct „regimul sionist” că dirijează și coordonează în culise campania militară relansată de Washington.
Într-un comunicat oficial difuzat de agenția iraniană de presă Fars, oficialul de la Teheran a transmis un mesaj fără echivoc: „Vom riposta la orice atac împotriva infrastructurilor, iar regimul criminal sionist nu va fi cruţat”.
Prăbușirea armistițiului de la Versailles
Această escaladare severă marchează reluarea oficială a ostilităților între cele două state inamice, Statele Unite și Iran. Schimburile masive de lovituri din ultimele zile reprezintă cel mai grav eșec militar de la jumătatea lunii trecute. La 17 iunie, părțile semnaseră un protocol de acord ce prevedea instituirea unui armistițiu fragil, menit să pună pauză conflictului declanșat la începutul anului, după ce fostul lider suprem, Ali Khamenei, fusese asasinat la 28 februarie într-o operațiune comună americano-israeliană.
Pacea temporară s-a pulverizat însă în noaptea de miercuri spre joi, când forțele americane au declanșat o ofensivă aeriană de proporții. Potrivit datelor furnizate de armata SUA, bombardierele au lovit simultan aproximativ 90 de ținte militare de pe teritoriul iranian.
Explozii în proximitatea centralei nucleare Bushehr
Printre punctele fierbinți ale atacului s-a numărat și o instalație militară situată în provincia sudică Bushehr, o zonă de maximă sensibilitate strategică deoarece adăpostește singura centrală nucleară funcțională a Iranului. Adjunctul guvernatorului provinciei, Ehsan Jahanian, citat de agenția oficială IRNA, a confirmat că obiectivele din apropierea orașului au fost lovite în cursul zilei de joi.
În replică, Pentagonul a încercat să tempereze relatările privind o extindere a operațiunilor. Solicitat de agenția AFP, Departamentul american al Apărării a oferit o dezmințire nuanțată, transmițând că Statele Unite nu au mai desfășurat niciun atac pe teritoriul Iranului „în ultimele ore”.
Teheranul acuză blocarea funeraliilor lui Ali Khamenei
Pe lângă țintele strict militare, Republica Islamică acuză Washingtonul de tactici hibride și de lovirea deliberată a unor infrastructuri civile. Oficialii iranieni susțin că aviația americană a bombardat poduri cheie și o secțiune importantă a legăturii feroviare dintre Teheran și Mashhad — orașul în care a fost înhumat fostul lider suprem, Ali Khamenei.
Conform Teheranului, scopul ascuns al acestor distrugeri a fost pur politic și religios: împiedicarea sutelor de mii de credincioși să se deplaseze și să participe la funeraliile naționale.
Consultări de urgență între Washington și Tel Aviv
În timp ce frontul rămâne activ, coordonarea diplomatică dintre aliați s-a intensificat. Cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că acesta a avut joi seara o convorbire telefonică de urgență cu președintele american Donald Trump.
În cadrul discuției, liderul de la Casa Albă l-a informat în detaliu pe omologul său israelian cu privire la „ultimele mișcări” de trupe și la dinamica atacurilor executate de forțele americane în regiunea Golfului Persic.