Publicat 24 nov. 2026, 14:18 Sursă Dâmbovițeanul

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben pentru Munții Bucegi, valabilă joi, 24 noiembrie 2026, începând cu ora 10:00. Fenomenele meteorologice anunțate includ ninsori viscolite și vânt puternic.

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