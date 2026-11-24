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Avertizare meteo COD GALBEN pentru Bucegi: ninsori viscolite și vânt puternic
Avertizare meteo în Munții Bucegi
Publicat24 nov. 2026, 14:18
SursăDâmbovițeanul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben pentru Munții Bucegi, valabilă joi, 24 noiembrie 2026, începând cu ora 10:00. Fenomenele meteorologice anunțate includ ninsori viscolite și vânt puternic.
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