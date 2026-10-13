Bărbat din Niculești, arestat preventiv după ce ar fi agresat un localnic de 48 de ani

Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi agresat un localnic de 48 de ani, în comuna Niculești, Dâmbovița.
Un bărbat în vârstă de 39 de ani din județul Dâmbovița a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe, după ce ar fi agresat fizic un localnic de 48 de ani. Incidentul a avut loc în comuna Niculești, pe fondul unui conflict spontan.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, agresiunea s-ar fi produs duminică, 11 octombrie 2026, în jurul orei 13:20.
Agresiune în plină zi, în comuna Niculești
Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, în urma unui conflict izbucnit spontan, bărbatul de 39 de ani l-ar fi agresat fizic pe localnicul în vârstă de 48 de ani.
În urma administrării probatoriului, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Butimanu, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore.
Agresorul, arestat preventiv pentru 30 de zile
La data de 12 octombrie, bărbatul a fost prezentat în fața magistraților, care au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.
Acesta este cercetat într-un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.
Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Arestarea preventivă este o măsură procesuală și nu reprezintă o condamnare definitivă. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.