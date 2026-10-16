Biciclist de 59 de ani, lovit de o mașină pe DN 71, la Pucioasa

Publicat 16 oct. 2026, 10:17 Sursă realitatea.net

Un biciclist de 59 de ani a fost lovit de o mașină pe DN 71, în Pucioasa, și transportat la spital. Testarea a indicat 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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