Biciclist de 59 de ani, lovit de o mașină pe DN 71, la Pucioasa

Un biciclist de 59 de ani a fost lovit de o mașină pe DN 71, în Pucioasa, și transportat la spital. Testarea a indicat 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Accident rutier pe DN 71, în Pucioasa
Un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost rănit într-un accident rutier produs joi după-amiază, 15 octombrie, pe DN 71, în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița. Biciclistul a fost acroșat de un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Accidentul s-a produs în jurul orei 15:15. Polițiștii rutieri au intervenit pentru verificarea împrejurărilor în care s-a produs impactul.
Potrivit primelor informații, atât șoferul, cât și biciclistul au fost testați cu aparatul etilotest.
Biciclistul avea 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat
Rezultatul testării a fost negativ în cazul conducătorului auto. În schimb, aparatul a indicat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul biciclistului.
În urma impactului, bărbatul de 59 de ani a fost rănit și transportat la spital pentru evaluare și îngrijiri medicale.
Deși accidentul a fost descris în relatările inițiale ca unul violent, gravitatea leziunilor nu a fost precizată în informațiile oficiale disponibile.
Polițiștii continuă cercetările
Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, tânărul de 22 de ani ar fi acroșat biciclistul în timp ce conducea autoturismul pe DN 71, în interiorul orașului Pucioasa.
Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.
Autoritățile reamintesc importanța respectării regulilor de circulație și a evitării deplasării pe drumurile publice sub influența alcoolului, indiferent de mijlocul de transport utilizat.