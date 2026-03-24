Călin Georgescu, așteptat la Buftea pentru semnarea controlului judiciar

Călin Georgescu este așteptat astăzi să se prezinte la semnarea controlului judiciar, în timp ce continuă procedurile în dosarele sale. La Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să vină și răspunsul definitiv la recursul din al doilea dosar penal aflat la Curtea de Apel București, unde în camera preliminară au fost anulate mai multe probe și declarații obținute nelegal. Totodată, la Judecătoria Sectorului 1 are loc procesul privind verificarea măsurii preventive în primul dosar.

Călin Georgescu este așteptat astăzi, la orele prânzului, în orașul Buftea, unde trebuie să se prezinte pentru semnarea controlului judiciar. Vizita are loc la doar câteva zile după răsturnarea de situație din dosarul său, când primul termen pe fond, la Judecătoria Sectorului 1, a fost amânat. Este vorba despre primul dosar penal în care acesta a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General, sub acuzația de propagandă legionară. Următorul termen în acest dosar este programat pentru 28 aprilie.

În paralel, se așteaptă și decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în recursul formulat în cel de-al doilea dosar penal, aflat pe rolul Curții de Apel București (CAB). În această cauză, în camera preliminară au fost anulate mai multe probe și declarații, ceea ce a complicat suplimentar situația juridică a lui Georgescu.

Astăzi, la Buftea, sunt așteptați și susținătorii acestuia, care ar putea ajunge încă de la primele ore ale dimineții. Printre cei care și-au anunțat prezența se numără și Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pentru regiunea Dobrogea.