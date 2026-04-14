Călin Georgescu, la Înalta Curte: judecătorii decid dacă dosarul se întoarce la Parchet sau începe judecata pe fond

Călin Georgescu a ajuns, marți dimineață, la Curtea Supremă la termenul care poate da peste cap întreaga sa situație juridică. Judecătorii vor analiza contestația avocaților săi și vor decide dacă dosarul se va întoarce la Parchetul General sau dacă va începe judecata pe fond.

Călin Georgescu a ajuns la sediul ICCJ. Acesta urmează să intre în sala de judecată, unde va aștepta decizia judecătorilor în cel de-al doilea dosar pentru care a fost trimis în jduecată. Geogescu este pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Decizia de astăzi este una definitiva.

Zeci de oameni s-au adunat încă de la primele ore ale dimineții pentru a-și manifesta susținerea față de candidatul interzis de Sistem. Oamenii scandează "Călin Georgescu este președinte!", "Călin, nevinovat!"

La fața locului sunt și jandarmii, care au montat garduri de protecție pe trotuarul din fața instanței supreme.

Vorbim despre al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii Parchetului General, în care Geogescu este pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În aceeași cauză mai sunt puse sub acuzare 20 de persoane și Horațiu Potra care este încarcerat la Penitenciarul Rahova.

În camera preliminară, magistrații de la Curtea de Apel București au decis că mai multe probe și declarații din cadrul anchetei penale au fost obținute nelegal de către procurori. În acest caz decizia magistraților este definitivă.