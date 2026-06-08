Captură spectaculoasă pe autostrada A1! Două mașini de lux de 200.000 de euro, oprite de polițiști. Ce ascundeau șoferii
Poliție
Două autoturisme de lux, estimate la aproximativ 200.000 de euro, au fost indisponibilizate de polițiștii de frontieră din Arad, după ce au fost oprite pentru verificări pe autostrada A1. Descoperirile făcute de oamenii legii au ridicat suspiciuni serioase privind proveniența vehiculelor.
Mașinile, înmatriculate în Marea Britanie, erau conduse de doi cetățeni ciprioți, în vârstă de 34 și 50 de ani. În urma controalelor efectuate de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Nădlac, au fost identificate mai multe nereguli legate de documentele prezentate.
Anchetatorii au constatat că certificatele de înmatriculare nu prezentau elementele specifice unor documente autentice. Mai mult, la unul dintre autoturisme au apărut suspiciuni privind modificarea seriei de șasiu, aceasta neavând caracteristicile originale aplicate de producător.
Cei doi șoferi au fost duși la sediul Poliției de Frontieră pentru audieri și verificări suplimentare, în timp ce vehiculele au fost confiscate temporar pentru continuarea cercetărilor.
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, unul dintre autoturisme figura în bazele de date internaționale ca fiind căutat prin Interpol. De asemenea, există indicii că ambele mașini ar proveni din furturi, aspect care urmează să fie clarificat în cadrul anchetei.
Pe numele celor doi cetățeni ciprioți a fost deschis un dosar penal, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care autoturismele au ajuns în posesia acestora.
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