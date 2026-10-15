Căutări de amploare în Crovu, Dâmbovița, pentru găsirea unui bărbat dispărut în pădure

Un bărbat de 77 de ani, dispărut după ce a plecat la cules de ciuperci în Crovu, Dâmbovița, este căutat de polițiști, pompieri, jandarmi și voluntari.
Mobilizare importantă în satul Crovu, comuna Odobești, județul Dâmbovița, pentru găsirea lui Vasile Vică, un bărbat în vârstă de 77 de ani, dispărut după ce a plecat la cules de ciuperci. Acesta nu a mai fost văzut din 12 octombrie, iar operațiunile de căutare continuă.
Vasile Vică a plecat la cules de ciuperci și nu s-a mai întors
Potrivit informațiilor publicate, bărbatul a plecat de acasă pe 12 octombrie, cu intenția de a culege ciuperci din pădurea aflată la marginea satului Crovu. De atunci, familia nu a mai primit vești de la el.
Îngrijorați de dispariție, apropiații au început să îl caute și au sesizat poliția. În ultimele zile, familia, rudele, vecinii și voluntarii s-au implicat în eforturile de localizare a bărbatului.
Polițiști, pompieri, jandarmi și voluntari participă la căutări
La operațiunile desfășurate în zona localității Crovu participă forțe de ordine și echipe de intervenție, alături de voluntari și membri ai comunității.
Pentru identificarea bărbatului sunt folosite inclusiv drone și câini de urmă. Căutările au vizat și râul Argeș, care traversează localitatea, precum și zona aeriană.
Până la momentul publicării informațiilor inițiale, eforturile nu avuseseră un rezultat confirmat.
Familia și comunitatea așteaptă vești
Dispariția lui Vasile Vică a provocat îngrijorare în rândul familiei și al localnicilor. După o perioadă în care căutările ar fi fost întrerupte, operațiunile au fost reluate, iar autoritățile s-au mobilizat din nou pentru găsirea bărbatului.
Căutările din satul Crovu, comuna Odobești, continuă, iar noi informații urmează să fie comunicate pe măsură ce apar date confirmate despre această dispariție.