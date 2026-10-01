Peștera Ialomiței trece la programul de iarnă din 1 octombrie 2026

Peștera Ialomiței, una dintre cele mai importante atracții turistice din județul Dâmbovița, trece la programul de iarnă începând cu 1 octombrie 2026. Anunțul a fost făcut de Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște.

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