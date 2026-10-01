Peștera Ialomiței trece la programul de iarnă din 1 octombrie 2026

Peștera Ialomiței, una dintre cele mai importante atracții turistice din județul Dâmbovița, trece la programul de iarnă începând cu 1 octombrie 2026. Anunțul a fost făcut de Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște.
În perioada 1 octombrie 2026 – 30 aprilie 2027, obiectivul turistic din Masivul Bucegi va putea fi vizitat zilnic, între orele 09:00 și 16:00, ultima intrare fiind permisă la ora 16:00.
Program Peștera Ialomiței 2026–2027
Situată în zona Cheilor Ialomiței, în Masivul Bucegi, Peștera Ialomiței oferă turiștilor un traseu spectaculos prin galerii și săli modelate de apă și timp. Peștera are o dezvoltare de aproximativ 1.128 de metri, dintre care circa 480 de metri sunt amenajați pentru vizitare.
Temperatură scăzută în interiorul peșterii
Vizitatorii trebuie să țină cont că temperatura din interiorul Peșterii Ialomiței se menține în jurul valorii de 6°C pe tot parcursul anului, în timp ce umiditatea poate ajunge la 85–100%.
Pentru o vizită confortabilă și sigură, sunt recomandate îmbrăcămintea călduroasă și încălțămintea adecvată unui traseu montan.
Peștera Ialomiței a fost redeschisă publicului în 2015, după lucrări ample de reabilitare și modernizare realizate cu fonduri europene. De atunci, obiectivul a devenit una dintre destinațiile turistice importante din Dâmbovița.
Pentru cei care ajung în Munții Bucegi în sezonul rece, Peștera Ialomiței rămâne o destinație care oferă o experiență aparte, printre formațiuni calcaroase, galerii și săli sculptate în timp de forțele naturii.