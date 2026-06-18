CNAIR oprește aplicația e-Tarifare vineri seară: Lucrări de mentenanță la sistemul de plată a rovinietei

Publicat 18 iun. 2026, 12:26 Sursă realitatea.net

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că aplicația oficială e-Tarifare va fi temporar indisponibilă vineri seară, din cauza unor lucrări programate de mentenanță. Șoferii sunt sfătuiți să își achiziționeze rovinieta sau taxa de pod de la Fetești în afara intervalului afectat sau prin canalele alternative puse la dispoziție de distribuitorii autorizați.

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