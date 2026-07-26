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Economie· 1 min citire
Propunerea AUR pentru scăderea prețului carburanților. Proiectul ajunge în Parlament
Banzină
Propunerea AUR de reducere a TVA-ului la carburanți ar putea fi analizată săptămâna viitoare în cadrul sesiunii extraordinare! Propunerea vine în condițiile în care se anunță creșteri importante de prețuri după întreruperea alimentării cu petrol din Kazahstan, iar Guvernul nu a găsit încă nicio soluție, conform Realitatea PLUS.
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