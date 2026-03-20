Consulul României la Haifa dezminte zvonurile privind închiderea Mormântului lui Iisus Hristos

Sursă: realitatea.net

Consulul îndeamnă credincioşii să nu dea curs acestui gen de mesaje neverificate care circulă online şi să se informeze doar din surse oficiale.

Informaţiile privind interzicerea slujbelor pascale în Israel şi presupusa închidere a Mormântului lui Hristos sunt false, atenţionează consulul României la Haifa, Adrian Brâncoveanu.

Pe contul său de Instagram, consulul îndeamnă credincioşii să nu dea curs acestui gen de mesaje neverificate care circulă online şi să se informeze doar din surse oficiale şi de încredere.

Şi reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a precizat, pentru Basilica.ro , că nu există o decizie oficială din partea statului Israel sau din partea Patriarhiei Ierusalimului cu privire la slujbele din perioada pascală.