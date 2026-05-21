Cristian Rizea: „Încă o instanță confirmă că la televiziunea lui Sebastian Ghiță știrile sunt fake”

Instanțele din România confirmă încă o dată că informațiile difuzate de România TV în campania îndreptată împotriva Rominei Gingașu au fost lipsite de temei și au încălcat drepturi fundamentale. Curtea de Apel Ploiești a pronunțat o hotărâre definitivă prin care a respins apelurile formulate de RTV HD SRL și RTV Properties Management SRL, menținând integral decizia Tribunalului Prahova în dosarul deschis de Romina Gingașu și Piero Ferrari.

Fostul deputat Cristian Rizea a reacționat pe contul său de Telegram după decizia definitivă a Curții de Apel Ploiești în procesul dintre Romina Gingasu, Piero Ferrari și societățile care operează România TV. Rizea a susținut că hotărârea instanței reprezintă „încă o dovadă” că postul controlat de Sebastian Ghiță promovează informații false, afirmând că „la televiziunea fugarului infractor Sebastian Ghiță toate știrile sunt fake”, scrie rizeatv.net

Prin soluția pronunțată anterior, Tribunalul Prahova dispusese, în regim de ordonanță președințială, încetarea imediată a difuzării și retragerea materialelor publicate de România TV și canalele asociate, considerate prejudiciabile pentru viața privată, imaginea și reputația reclamanților. Hotărârea a fost executorie și a avut caracter urgent, tocmai din cauza impactului major produs de campania mediatică.

Decizia definitivă a Curții de Apel vine într-un context deja tensionat pentru postul controlat de fugarul Sebastian Ghiță. Recent, Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat România TV cu o amendă de 100.000 de lei pentru încălcarea normelor privind protecția demnității umane, a reputației și a dreptului la viață privată, după seria de materiale difuzate la adresa Rominei Gingașu.

Cazul reprezintă o nouă lovitură de imagine pentru România TV și ridică din nou semne de întrebare asupra modului în care anumite televiziuni aleg să transforme atacurile și informațiile neverificate în instrumente de audiență.