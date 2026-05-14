Imagini revoltătoare din Dâmbovița. 31 de copii, înghesuiți într-un microbuz școlar cu 16 locuri
Microbuz școlar
Imagini filmate în localitatea Hulubești, județul Dâmbovița, au stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare, după ce zeci de copii au fost urcați într-un microbuz școlar mult peste capacitatea permisă. În filmarea devenită virală pe TikTok se vede cum elevi de toate vârstele, unii foarte mici și cu ghiozdane mari în spate, sunt înghesuiți într-un vehicul destinat transportului școlar.
În imagini apar și mai mulți adulți care organizează urcarea copiilor în microbuz. Potrivit mesajului care însoțește filmarea, ar fi vorba despre conducerea școlii.
31 de copii, într-un microbuz cu 16 locuri
Mesajul postat online susține că „directorul şi secretara şcolii încarcă 31 de copii într-un microbuz de 16 locuri”. Filmarea surprinde momentul în care elevii sunt urcați unul după altul în microbuzul galben pe care apare inscripția „Transport copii”. Spațiul devine rapid neîncăpător, însă îmbarcarea continuă până când vehiculul este plin.
Diferența dintre capacitatea legală și numărul real de pasageri este uriașă. Microbuzul ar fi circulat cu aproape dublul numărului de persoane pentru care era autorizat.
Șoferul, singurul sancționat
Deși în imagini apar și alte persoane care coordonează întreaga situație, singurul tras la răspundere până acum a fost șoferul microbuzului. Cazul a provocat numeroase reacții în mediul online, mulți oameni criticând lipsa măsurilor de siguranță și modul în care au fost transportați copiii. Imaginile au readus în discuție problema transportului școlar din unele localități, unde numărul elevilor este mai mare decât capacitatea microbuzelor puse la dispoziție.
