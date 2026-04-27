Debut istoric pentru „Michael”: biografia regelui pop sparge record după record

Filmul biografic „Michael”, dedicat legendarului Michael Jackson, a avut un start spectaculos în cinematografe, generând încasări de aproximativ 97 de milioane de dolari pe piața internă și 217 milioane la nivel global încă din primul weekend, potrivit Variety.

Rezultatul marchează cel mai puternic debut din istorie pentru un film biografic, depășind clar performanța înregistrată de „Straight Outta Compton”, care obținuse 60 de milioane de dolari la lansare.

De asemenea, filmul a surclasat și „Bohemian Rhapsody”, care debutase cu 51 de milioane, dar a ajuns ulterior la încasări globale impresionante de peste 900 de milioane de dolari.

În plus, „Michael” se clasează pe locul al doilea în topul celor mai bune lansări ale anului, fiind depășit doar de producția „The Super Mario Galaxy Movie”, lansată în aprilie.

Cu un buget estimat la aproape 200 de milioane de dolari, pelicula se numără printre cele mai costisitoare biografii realizate vreodată. Finanțarea a fost asigurată de Lionsgate, alături de Universal Pictures, responsabilă pentru distribuția internațională, și de moștenitorii artistului.