Demisie la vârful securității SUA: șeful contraterorismului pleacă în semn de protest față de conflictul cu Iranul
Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului din cadrul administrației Donald Trump, și-a anunțat demisia, invocând dezacordul față de conflictul cu Iran.
Oficialul a transmis, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că nu poate susține „cu bună conștiință” deciziile actualei administrații privind implicarea militară în regiune.
Kent a afirmat că, în opinia sa, Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru Statele Unite ale Americii și a sugerat că declanșarea conflictului ar fi fost influențată de presiuni externe, inclusiv din partea Israel și a lobby-ului pro-israelian din SUA.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Joe Kent a fost confirmat în funcție în iulie 2025, după un vot strâns în Senat, unde a obținut 52 de voturi pentru și 44 împotrivă.
În poziția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, acesta a coordonat activitatea unei agenții esențiale pentru analiza și prevenirea amenințărilor teroriste la adresa SUA.
Demisia sa vine într-un moment tensionat pe plan internațional, marcat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de dezbateri tot mai aprinse în interiorul administrației americane privind strategia militară.
Citește și:
- 16:07 - Tragedie în Constanța: o femeie a murit după ce a căzut de la etaj. Poliția a deschis o anchetă
- 15:28 - Dani Mocanu rămâne după gratii: Curtea Supremă a respins definitiv recursul
- 14:52 - Sean Penn a lipsit de la Oscaruri pentru a merge în Ucraina: întâlnire cu Volodimir Zelenski
- 14:48 - Zborurile avioanelor Emirates, aproape goale pe ruta către Dubai din cauza războiului. În mod normal, compania opera 500 de zboruri pe zi
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News