Moment tensionat la Congresul FIFA: liderul fotbalului palestinian refuză fotografia cu reprezentantul Israelului

Tensiunile dintre palestinieni și israelieni au ieșit din nou la suprafață în cadrul Congresului FIFA desfășurat joi la Vancouver.

Președintele Federației Palestiniene de Fotbal, Jibril Rajoub, a refuzat să participe la o fotografie oficială alături de delegatul Israelului, în ciuda invitației făcute de șeful FIFA, Gianni Infantino.

Incidentul a avut loc după intervențiile oficialilor în fața delegaților. Infantino a încercat să îi aducă pe cei doi reprezentanți într-un moment simbolic de unitate, însă Rajoub a refuzat în mod constant să pozeze, în ciuda insistențelor.

Gestul survine pe fondul unui conflict mai amplu între Federația Palestiniană de Fotbal și FIFA. Organizația palestiniană contestă decizia forului internațional de a nu sancționa Israelul, acuzând faptul că unele cluburi israeliene din așezările din Cisiordania sunt acceptate în competițiile oficiale ale federației israeliene.

Situația reflectă tensiunile persistente dintre cele două părți, care continuă să se manifeste inclusiv în cadrul evenimentelor sportive internaționale.