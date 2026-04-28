Donald Trump cere concedierea unui prezentator de televiziune după o glumă la adresa Primei Doamne

Sursă: realitatea.net

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut luni ca postul ABC să înceteze imediat colaborarea cu prezentatorul Jimmy Kimmel, acuzându-l că ar fi făcut o afirmație „periculoasă” la adresa Primei Doamne, Melania Trump. Informația a fost relatată de Agence France-Presse.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, liderul american a criticat dur intervenția lui Kimmel dintr-o ediție recentă a emisiunii sale, unde acesta a glumit spunând că Melania Trump ar avea „aura unei viitoare văduve”. Trump a catalogat momentul drept șocant și lipsit de umor, făcând referire și la audiențele slabe ale show-ului.

Președintele a mai susținut că în cadrul emisiunii ar fi fost difuzate imagini trucate cu Prima Doamnă și fiul lor, Barron Trump, sugerând în mod fals că aceștia s-ar fi aflat în studio. În opinia sa, afirmațiile prezentatorului ar fi depășit limitele acceptabile, mai ales în contextul unui incident de securitate petrecut ulterior la un eveniment oficial.

Trump a legat declarațiile lui Kimmel de tentativa individului înarmat care a pătruns la Gala Corespondenților de la Casa Albă, sugerând că ar exista o conexiune între discursul public și astfel de acțiuni violente.

Advertising

La rândul său, Melania Trump l-a criticat pe prezentator, acuzându-l că promovează un limbaj bazat pe ură și violență. Ea a transmis pe platforma X că glumele la adresa familiei sale nu pot fi considerate divertisment și a cerut măsuri din partea postului de televiziune.

Critici similare au venit și din partea lui James Blair, oficial al administrației, care a afirmat că astfel de declarații pot legitima violența politică și a pus la îndoială oportunitatea prezenței lui Kimmel în televiziune.

Controversa apare după ce, cu câteva zile înainte de incidentul armat, Kimmel parodiase în emisiunea sa tradiționalul discurs umoristic asociat acestui eveniment, unde președintele este adesea ținta ironiilor.

Nu este prima confruntare între prezentator și tabăra lui Trump. În trecut, Kimmel a fost criticat de conservatori pentru comentarii legate de moartea influencerului Charlie Kirk. La acel moment, ABC, companie deținută de The Walt Disney Company, a decis suspendarea temporară a prezentatorului, dar a revenit asupra deciziei la scurt timp, pe fondul reacțiilor publice.