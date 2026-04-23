Emmanuel Macron cere o Europă mai puternică: „Nu ne mai putem baza pe protecția SUA”
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat că Statele Unite nu vor mai asigura protecția Europei pe termen lung și a subliniat necesitatea unei autonomii strategice mai mari a continentului.
Declarația a fost făcută la Nicosia, în cadrul unei întâlniri cu elevi ai școlii franco-cipriote, unde liderul francez a vorbit despre provocările de securitate cu care se confruntă Europa.
„Provocarea pentru Europa este să devină mai puternică și mai independentă, pentru că SUA nu ne vor mai proteja mult timp”, a afirmat Macron.
El a invocat exemple recente din politica internațională, precum situația din Groenlanda, tensiunile din Iran și războiul din Ucraina, pentru a ilustra schimbările în rolul global al Statelor Unite.
Macron a subliniat că Europa a fost construită pe premisa unei protecții americane permanente, însă această realitate s-ar putea schimba pentru generațiile viitoare.
„Dacă nu suntem capabili să ne apărăm singuri și depindem de alții pentru tehnologie și securitate, atunci nu vom mai avea de ales”, a avertizat liderul francez, pledând pentru consolidarea suveranității europene în domeniul apărării.
