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Familie din Dâmbovița, arestată după o bătaie în parcare: victima, un tânăr de 21 de ani

Cătușe/ Profimedia

Cătușe/ Profimedia

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat30 aug. 2026, 13:04
SursăRealitatea PLUS

O familie din Dâmbovița a ajuns în arest preventiv după ce s-au luat la bătaie într-o parcare. Cei trei membri, printre care un tânăr de 17 ani, au bătut un bărbat de 21 de ani. Vă avertizăm că urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Cei trei au decis să îşi facă singuri dreptate, iar conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri mai vechi dintre familia respectivă și victimă. Incidentul a fost suprins de o cameră de supraveghere, iar în imagini se vede cum bărbatul este alergat cu bâtele şi l-este lovit puternic.

Într-un final, acesta scapă din mâinile agresorilor. Pe numele lor a fost deschis un dosar penal de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. 

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