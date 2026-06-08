La ei se poate: dronă intrată în spațiul aerian, eliminată imediat de NATO în Letonia

Sursă: realitatea.net

Avioanele NATO au intervenit și au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, într-un nou incident care reaprinde îngrijorările legate de securitatea regiunii baltice. Aparatul de zbor ar fi fost detectat în estul țării, iar martorii oculari indică zona satului Rogovka, potrivit presei locale LSM.

Incidentul a declanșat rapid măsuri de alertă din partea autorităților, care au activat temporar nivelul portocaliu de avertizare.

Alertă portocalie în estul Letoniei

Forțele Armate Naționale din Letonia au emis o avertizare pentru locuitorii din regiunile Ludza, Balvi și Alūksne, după ce a fost semnalată o posibilă amenințare aeriană în dimineața zilei de 8 iunie, în jurul orei 9:20.

Ulterior, autoritățile au confirmat că cel puțin o dronă a intrat în spațiul aerian leton venind din direcția Rusiei, potrivit declarațiilor unui purtător de cuvânt al armatei letone pentru Reuters.

Alerta portocalie a fost ridicată după ce situația a fost adusă sub control, însă incidentul a fost considerat unul serios de către autorități.

Cum funcționează sistemul de alertă din Letonia

Armata letonă utilizează un sistem de avertizare prin mesaje mobile, structurat pe două niveluri, menit să informeze rapid populația în cazul unor posibile amenințări aeriene.

Alertă galbenă – mesaj informativ, fără necesitatea unei acțiuni imediate, dar care semnalează o posibilă amenințare.

Alertă portocalie – avertizare confirmată privind o amenințare aeriană, care necesită reacție imediată conform instrucțiunilor autorităților.

Acest sistem permite comunicarea rapidă cu populația în situații considerate sensibile pentru securitatea națională.

Dronele din regiune, o problemă tot mai frecventă

Incidentele cu drone care pătrund în spațiul aerian al statelor membre NATO din zona baltică au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania au raportat mai multe astfel de cazuri, alimentând temerile legate de extinderea conflictului din Ucraina spre granițele Alianței Nord-Atlantice.

Pe fondul intensificării atacurilor ucrainene de lungă distanță asupra infrastructurii ruse din zona Mării Baltice, unele drone au deviat de la traseu, ajungând accidental în spațiul aerian al țărilor vecine, ceea ce a dus la declanșarea unor alerte de securitate.

Un context regional tot mai tensionat

Situația din Letonia vine într-un moment sensibil pentru statele NATO din estul Europei, unde au fost raportate mai multe incidente similare în ultima perioadă.

În acest context, autoritățile din regiune își consolidează sistemele de apărare aeriană și mecanismele de alertă pentru populație, pe fondul riscului crescut de incidente transfrontaliere.

În comparație, în România au fost semnalate situații diferite, unde dronele nu au fost interceptate în același mod, ci unele au explodat sau au lovit obiective civile, ceea ce a amplificat dezbaterile privind modul de reacție în astfel de scenarii.