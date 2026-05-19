Maia Sandu reacționează după controversa votului de la Eurovision: „Relația cu România este mai importantă”

Maia Sandu a declarat marți că relația dintre Republica Moldova și România nu ar trebui afectată de discuțiile apărute după votul din finala Eurovision Song Contest 2026.

Șefa statului moldovean a comentat rezultatul competiției, în care România s-a clasat pe locul al treilea și a primit trei puncte din partea juriului din Republica Moldova.

Maia Sandu a subliniat că reacția publicului este cea care contează cel mai mult și a evidențiat aprecierea acordată artiștilor români de către cetățenii moldoveni.

„Cred că nu ar trebui să permitem nimănui și nimic să afecteze relația dintre cele două țări. Important este că oamenii din Moldova au oferit cea mai mare apreciere cântăreților români”, a declarat președinta.

Declarațiile au fost făcute după întâlnirea avută cu Roberta Metsola. Maia Sandu i-a felicitat totodată pe artiștii români Alexandra și Vlad pentru rezultatul obținut la competiție.