Ninge în centrul țării. Drumarii intervin pe DN1

Ninsori din nou în zona montană din centrul țării, anunță DRDP Brașov. Avem parte și de vânt puternic.

Utilajele de deszăpezire au ieșit din nou astăzi pentru a executa răspândiri preventive de materiale antiderapante pe DN1, zona Predeal și DN1A, între Săcele și Cheia.

"Vă rugăm să circulați cu prudență și să adaptați stilul de condus la condițiile de drum!", este mesajul drumarilor.

ANM a emis și o informare meteo de rafale puternice de vânt. Aceasta va expira vineri seara.

Interval de valabilitate: 19 martie, ora 10:00 – 20 martie, ora 20:00

Vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei de joi (19 martie) în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Olteniei, iar vineri (20 martie) cu precădere în regiunile estice și sud-estice.

Vor fi viteze în general de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h.