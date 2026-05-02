Premieră la Tribunalul București. Secție specială pentru dosarele cu minori din 1 iunie 2026

Tribunalul București înființează, începând cu 1 iunie 2026, o secție specializată dedicată exclusiv cauzelor cu minori și familie. Un complet de 14 judecători va gestiona dosarele complexe pentru a asigura o soluționare rapidă și o protecție sporită a copiilor implicați în procese judiciare. Află cum va eficientiza această măsură cea mai mare instanță din România.

Reforma la Tribunalul București: O secție dedicată exclusiv minorilor

Cea mai mare unitate judecătorească din România, Tribunalul București, face un pas strategic către eficientizarea justiției prin înființarea unei secții specializate pentru dosarele cu minori. Începând cu data de 1 iunie 2026, noua Secție a IX-a își va începe activitatea cu o echipă formată din 14 judecători dedicați exclusiv cauzelor de familie. Această structură, care a primit deja aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii, are scopul de a accelera soluționarea proceselor și de a oferi o protecție sporită copiilor implicați în litigii complexe. Magistrații specializați vor gestiona o gamă largă de spețe, incluzând divorțuri, tutelă, adopții, plasamente și decăderi din drepturile părintești, acoperind toate etapele procesuale, de la prima instanță până la apeluri și recursuri.

Nevoia de specializare în fața unui volum record de dosare

Justificarea acestei noi unități rezidă în complexitatea și volumul impresionant de muncă al instanței bucureștene, care numai în anul 2025 a gestionat aproximativ 3.200 de dosare legate de minori și familie. Această cifră este echivalentă cu volumul cumulat de muncă al următoarelor trei mari tribunale din țară pe acest segment. Specializarea este considerată esențială deoarece cauzele cu minori necesită dezbateri mai ample și o abordare mult mai punctuală a fiecărui aspect sensibil. Reforma include, de asemenea, utilizarea unor săli de judecată dedicate pentru a facilita audierea obligatorie a copiilor de peste 10 ani într-un mediu adecvat, fără a perturba fluxul altor procese civile.

Cadrul legal al răspunderii penale pentru minori

Dincolo de sfera civilă, legislația națională prin Codul Penal și Legea nr. 286/2009 stabilește reguli stricte privind modul în care minorii răspund în fața legii penale. Principiul fundamental este cel al răspunderii diferențiate în funcție de pragul de vârstă, astfel că minorul care nu a împlinit 14 ani nu răspunde penal în nicio circumstanță. Pentru cei cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, răspunderea penală este angajată doar dacă se dovedește că fapta a fost comisă cu discernământ, în timp ce adolescenții care au împlinit deja 16 ani răspund penal potrivit legii, similar adulților, dar sub incidența unui regim special.

Măsuri educative și importanța evaluării sociale

În cazul minorilor care au comis infracțiuni, instanțele din România prioritizează măsurile educative în detrimentul pedepselor clasice aplicate adulților. Acestea sunt clasificate în măsuri neprivative de libertate, precum stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână sau asistarea zilnică, și măsuri privative de libertate, care presupun internarea într-un centru educativ sau de detenție. Reținerea minorului este o măsură de excepție, aplicată în general dacă fapta este extrem de gravă sau dacă tânărul este recidivist. Un rol crucial în acest proces îl are referatul de evaluare întocmit de serviciul de probațiune, document care oferă judecătorului o imagine clară asupra situației minorului și propune programe de reintegrare socială adaptate profilului acestuia.