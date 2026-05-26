Noi lovituri americane asupra Iranului. Washingtonul invocă „legitima apărare”
Strâmtoarea Ormuz
Statele Unite au anunțat desfășurarea unor noi operațiuni militare în sudul Iranului, în cadrul unor acțiuni pe care administrația americană le descrie drept măsuri de „legitimă apărare”.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile americane, atacurile au vizat baze de rachete iraniene, dar și ambarcațiuni despre care Washingtonul susține că încercau să amplaseze mine maritime în apropierea unor rute strategice de navigație.
Operațiunile au avut loc în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al situației sensibile din zona Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul global de petrol și mărfuri.
Administrația americană susține că intervenția a avut un caracter defensiv și a fost realizată pentru protejarea securității și a libertății de navigație în regiune.
Noile atacuri au loc într-un moment în care relațiile dintre Washington și Teheran rămân extrem de tensionate, în paralel cu eforturile diplomatice pentru evitarea unei escaladări mai ample a conflictului din Orientul Mijlociu.
