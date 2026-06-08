O dronă a explodat în Republica Moldova. Un localnic a alertat autoritățile care au demarat o anchetă și au izolat locul
Dronă explodată în Republica Moldova
Incidentul a fost raportat Poliției de un localnic
Un obiect zburător neidentificat, posibil o dronă, a explodat în noaptea de duminică spre luni în apropierea satului Lopatna din raionul Orhei, mobilizând forțe de intervenție și specialiști în explozibili. Autoritățile au izolat zona și au demarat o anchetă pentru a stabili originea aparatului și circumstanțele incidentului, care nu s-a soldat cu victime.
Incidentul a fost raportat Poliției de un localnic, în jurul miezului nopții, arată unimedia.info.
La fața locului au intervenit imediat grupa operativă, serviciile specializate și echipele de intervenție.
Potrivit Poliției, zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor. De asemenea, la intervenție au participat specialiștii Secției tehnico-explozive și reprezentanții Direcției Situații Excepționale din Orhei, care au evaluat riscurile și au efectuat cercetările preliminare.
În urma verificărilor inițiale, autoritățile au constatat că nicio persoană nu a fost rănită.
În această dimineață, cercetările de specialitate au fost reluate. Instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.
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