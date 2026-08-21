Palatul Parlamentului va fi iluminat în culorile Ucrainei. România marchează Ziua Independenței Ucrainei

Publicat 21 aug. 2026, 15:20 Sursă realitatea.net

Palatul Parlamentului va fi iluminat luni, 24 august, în culorile drapelului Ucrainei, iar steagul ucrainean va fi arborat în fața clădirii, într-un gest de solidaritate cu țara vecină care continuă să se apere în fața războiului de agresiune declanșat de Rusia. Momentul coincide cu Ziua Independenței Ucrainei și are loc la patru ani și jumătate de la începutul invaziei ruse la scară largă.

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