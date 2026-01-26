Peste 100 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

Zi de foc pentru salvamontiști

Salvamontiștii din țară au avut parte de o nouă zi de foc. Peste 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, cele mai multe intervenții fiind în Sinaia.

”În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 108 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. (...) În cazul acestor intervenții au fost salvate 108 persoane. Dintre acestea, 34 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital”, a transmis Salvamont România , luni dimineață, pe Facebook.

Potrivit reprezentanților instituției, cele mai multe apeluri au fost pentru Salvamont Sinaia (16), Lupeni (15) și Maramureș (11).

De asemenea, s-au primit și 40 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Și sâmbătă a fost o zi de foc pentru salvatorii montani, care au primit 119 apeluri pentru a interveni de urgență.