Petrișor Peiu: „Avem 90 de voturi „curate” de la AUR pentru căderea Guvernului”

Cu doar 24 de ore înainte de votul decisiv din Parlament, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat un mesaj de unitate și fermitate, dând asigurări că moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan beneficiază de o susținere solidă.

Petrior Peiu a respins speculațiile privind posibilele „răzgândiri” de ultim moment și a acuzat Guvernul că ar folosi posturi de consuli pentru a cumpăra influență politică.

Matematica moțiunii și suspiciunile de negociere

Liderul AUR a subliniat că miza este deja stabilită la nivel de semnături, indicând o majoritate care depășește pragul critic de trecere. Petrișor Peiu a punctat că, în ciuda zvonurilor de culise, semnătura unui parlamentar ar trebui să fie o garanție a votului final.

„Avem semnături pe moțiune, inclusiv semnătura doamnei Anamaria Gavrilă. Mă îndoiesc că cineva care a ajuns parlamentar semnează moțiunea și apoi nu o mai susține. Credeam că aceste posturi de consuli se atribuie în baza unor competențe, nu în baza voturilor la moțiune. Dar dacă este adevărat, înseamnă că Guvernul a brevetat o nouă modalitate de a reprezenta România în plan extern”, a declarat Peiu .

Conform calculelor liderului senatorilor AUR, dacă se face o medie între cifrele vehiculate de PNL (prin Ciprian Ciucu) și cele de la PSD, rezultă un număr de 253–254 de semnături , fapt ce ar asigura succesul demersului duminică. „Nu am informații contrare, dar cine trădează nu spune; nu cred că știe cineva exact, în afară de partidele care negociază așa ceva”, a adăugat acesta.

Mobilizarea AUR și fisurile din USR

În timp ce partidele de la guvernare mizează pe o contra-mobilizare, AUR își declară loialitatea totală față de obiectivul de a dărâma Guvernul. Peiu a infirmat orice tentativă de racolare în rândul parlamentarilor săi, precizând că „90 de voturi curate” vor veni din partea formațiunii sale.

„Noi, cei de la AUR, ne concentrăm pe votul nostru. În ceea ce privește voturile AUR, sigur vor fi 90; este exclus ca vreunul dintre parlamentarii noștri să voteze altceva. Am avut întâlniri cu colegi din Parlament cărora le-am explicat că este imposibil să declanșezi moțiunea și să nu o votezi.”

Mai mult, Peiu susține că există semnale pozitive și dinspre alte zone ale opoziției: „Sunt câțiva parlamentari de la USR care vor vota moțiunea. Și eu am primit tot felul de mesaje de la diverși cetățeni arondați taberei USR, în care ni se spun tot felul de grozăvii, dar racolări în rândul membrilor AUR nu au avut loc.”

Viitorul după ziua de marți, ora 15:00

Privind spre deznodământul de după vot, liderul AUR s-a arătat sceptic cu privire la jocurile politice ale Primarului General, Nicușor Dan, și la mișcările de imagine ale premierului Bolojan.

„Cred că lumea își face deja planuri despre ce se va întâmpla după ziua de marți, ora 15:00. Mă îndoiesc că Nicușor Dan are vreun plan de mare succes. El ne-a exclus de la discuții, ceea ce înseamnă că are, probabil, 80% din membrii Parlamentului la dispoziție pentru a-și construi un Guvern așa cum vrea.”

În încheiere, Petrișor Peiu a interpretat prezența premierului în stradă ca pe un ultim gest de conservare politică: „Probabil că Bolojan își apără mandatul; este liber să facă tot ce consideră necesar pentru a-și salva poziția sau pentru a-și construi o viitoare carieră după moțiune, poziție pe care încearcă să o consolideze printr-o eventuală apariție în Piața Victoriei luni seara.”

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026