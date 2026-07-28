Piedone, mesaj devastator pentru Bolojan: „Cu asemenea reforme fără cap, nu repari statul. Distrugi o națiune întreagă!”

Într-un mesaj pe rețelele de socializare, Piedone îl acuză pe șeful interimar al guvernului că se agață de scaun cu disperare, fără să-i pese de efectele devastatoare ale deciziilor sale.
Bolojane, ia-ți mâinile murdare de pe salvatorii României!
Cum să-i tai din bani omului de la SMURD care te ridică de pe caldarâm și luptă să-ți țină inima pornită până ajungi la spital?
Cum să-i tai din bani chirurgului care îți umblă prin tine și de ale cărui mâini depinde dacă te mai întorci acasă să-ți vezi copiii? Cum să-i reduci veniturile anestezistului care îți veghează fiecare respirație sau asistentei medicale care te monitorizează clipă de clipă?
Oamenii aceștia trebuie să intre în gardă cu mintea limpede și să se gândească numai la viața pacientului. Nu la factura neplătită, la rata de la bancă sau la banii care nu le mai ajung până la sfârșitul lunii.
Legea salarizării, în forma actuală, este un atac direct asupra sănătății României și asupra siguranței fiecărui român!
Nu spun asta pentru efect politic. Simulările prezentate de SANITAS indică, în anumite situații, posibile scăderi importante ale veniturilor pentru medici, rezidenți și asistenți medicali, în special prin modificarea sporurilor acordate pentru condiții de muncă, gărzi și activitatea desfășurată în weekend sau în zilele de sărbătoare. Atunci când tu Bolojane ești ori în vacanță, ori în concediu!
Nu discutăm despre privilegii. Discutăm despre oameni care muncesc nopțile, în zilele de Paște și de Crăciun, în ATI, în sălile de operație, în ambulanțe și în unitățile de primiri urgențe. Atunci când sunt 40 de grade cu plus, sau 25 cu minus! Despre oameni care văd zilnic suferință, sânge și moarte, dar care trebuie să-și păstreze luciditatea pentru a salva următoarea viață.
Ți-ai da viața pe mâna lor, Bolojane? Cât costă viața ta, Bolojane?
Tu numești asta reformă?
Reformează risipa! Taie sinecurile, funcțiile inventate, contractele inutile și privilegiile celor conectați politic. Nu tăia în oamenii care țin spitalele în picioare și România în viață.
În acest moment, PNL continuă să susțină adoptarea legii, iar USR insistă că proiectul trebuie să treacă, deși recunoaște că sunt necesare corecturi. PSD declară că nu va vota forma actuală fără amendamentele sindicatelor, UDMR a anunțat clar că nu o poate susține în forma de astăzi, iar AUR spune că nu o va vota fără o consultare reală și fără protejarea veniturilor angajaților.
Salut poziția partidelor cărora Dumnezeu le-a dat, fie și în ultimul ceas, mintea cea de pe urmă. Nu contează că au înțeles târziu. Important este să oprească această nedreptate înainte să devină lege.
Pentru că nu poți repara România gonindu-i din țară tocmai pe cei mai bine pregătiți dintre români. Nu poți întări sistemul medical tăind veniturile celor care lucrează în el. Nu poți cere performanță, sacrificiu și responsabilitate uriașă, iar la sfârșitul lunii să răsplătești toate acestea cu trei lei!
Cei care croiesc asemenea legi mizerabile trebuie să se gândească la românul care nu are alt spital, altă ambulanță și alt medic. La omul simplu care, într-o noapte, poate ajunge pe caldarâm, într-o ambulanță sau pe masa de operație.
Atunci, Bolojane, nu-l va salva discursul tău despre deficit!
Îl va salva medicul.
Îl va salva asistenta.
Îl va salva echipajul SMURD.
Îl va salva brancardierul care aleargă pe coridor și infirmiera care rămâne lângă el când familia nu poate intra.
Cu asemenea reforme fără cap, nu repari statul. Distrugi o națiune întreagă!
Bolojane, se vede că nici cu „apa fiartă” nu te mai clintești din Palatul Victoria.
Îți place să încasezi salariul în fiecare lună, demis fiind? E bine, Bolojane? Ai destul de mulți bănuți să-ți faci o operație pe creier de extirpare a dorinței de a distruge Românii?
Sănătatea României nu este un laborator pentru ambițiile tale. Medicii și asistentele nu sunt cifre într-un tabel. Iar viețile românilor nu pot fi puse în balanță cu orgoliul tău mărunt!
Ia-ți mâinile murdare de pe doctori și asistente! Ia-ți mâinile murdare de pe infirmiere și brancardieri! Ia-ți mâinile murdare de pe medicii, asistenții și salvatorii din serviciile de urgență!
Ei ne salvează viețile.
PNL, nu credeți că ați ajuns mult prea jos? Să vrei să-ți distrugi propriul popor înseamnă că ai nevoie urgentă de medicii pe care-i vrei umili!
Oamenii ăștia își sacrifică sănătatea lor pentru a o salva pe a noastră! Gândiți-vă la asta!
Cristian Popescu Piedone
Președintele Partidului Naționalist Reformarea României