Politica· 1 min citire

Noi discuții la Cotroceni pe legea salarizării. Sindicatele amenință cu greva generală

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 22 iul. 2026, 07:10

În timp ce PNL depune astăzi în Parlament proiectul noii legi a salarizării, la Palatul Cotroceni are loc o nouă întâlnire tehnică dedicată analizării actului normativ.

Potrivit unor surse, discuțiile se concentrează asupra prevederilor care vizează sistemul medical, unde au fost semnalate cele mai multe probleme. Mai multe amendamente propuse nu au, deocamdată, o sursă clară de finanțare.

În acest context, sindicatele își mențin nemulțumirile și avertizează că pregătesc declanșarea grevei generale dacă solicitările lor nu vor fi luate în considerare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

legea salarizarii

Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News

Politica

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernarea Bolojan, adică PSD-PNL-USR-UDMR, împinge România în cea mai gravă criză a datoriei publice din ultimele decenii”

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernarea Bolojan, adică PSD-PNL-USR-UDMR, împinge România în cea mai gravă criză a datoriei publice din ultimele decenii”

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Partidele auto-proclamate „pro-europene” au reușit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toți indicatorii europeni”
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Partidele auto-proclamate „pro-europene” au reușit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toți indicatorii europeni”
Provocare directă pentru Viktor Orban. Peter Magyar îl cheamă la o confruntare publică în România: „Nu fiți lași!”
Provocare directă pentru Viktor Orban. Peter Magyar îl cheamă la o confruntare publică în România: „Nu fiți lași!”
Realitatea Plus cheamă liderii partidelor și instituțiilor la dialog: „Opriți dezbinarea! Acesta este momentul unității”
Realitatea Plus cheamă liderii partidelor și instituțiilor la dialog: „Opriți dezbinarea! Acesta este momentul unității”
Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, spune că nu are capacitatea juridică să-l aresteze pe Netanyahu
Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, spune că nu are capacitatea juridică să-l aresteze pe Netanyahu

Mai multe știri din Politica

Mai Multe