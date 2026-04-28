Plan Roșu activat după un accident cu 13 persoane implicate în Maramureș

Un accident rutier cu multiple victime s-a produs marți în Maramureș, pe Drumul Județean 184, între Baia Sprie și Șișești, unde un microbuz și un autoturism s-au ciocnit.

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș, în urma impactului au fost înregistrate 13 victime. Dintre acestea, 10 persoane au fost transportate la spital, toate conștiente, în timp ce alte trei au refuzat îngrijirile medicale după evaluarea de la fața locului.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului, pentru a mobiliza rapid resurse suplimentare. Ulterior, după stabilizarea situației, acesta a fost dezactivat.

Primele informații furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș arată că accidentul s-ar fi produs după ce unul dintre vehicule a pătruns pe contrasens.

Traficul în zonă a fost restricționat pe durata intervenției, iar la fața locului au acționat echipaje de pompieri, polițiști și ambulanțe pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației.