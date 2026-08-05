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Ploile și vijeliile revin în România. Șefa ANM:”Nu sunt suficiente pentru a combate seceta și pentru a îmbunătăți situația Dunării”

Ploile revin în România

Ploile revin în România

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 20:47

Se schimbă vremea în România. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că de joi sunt așteptate vijelii și ploi în mai multe zone ale țării. Meteorologul a precizat însă că aceste precipitații nu vor fi suficiente pentru a acoperi deficitul de apă acumulat și pentru a pune capăt secetei pedologice sau problemelor din bazinul Dunării.

Ploi și vijelii în zona montană

”Vorbim de o probabilitate ca mâine să înregistrăm, în special în zona montană, submontană, dar și în zonele mai joase de relief, în special intensificări ale vântului, vijelii, cu rafale de 50-70 km/h și izolat posibil în zona montană peste 80 km/h, și tot în zona montană cantități, pe secvențe scurte de timp, de peste 30-40 l/mp, iar în restul țării 15-20 l/mp”, a declarat Elena Mateescu.

Ploile torențiale nu rezolvă problema secetei

Șefa ANM a subliniat că aceste cantități nu vor acoperi necesarul de precipitații, întrucât ploile cu caracter torențial, deși pot aduce volume importante într-un timp foarte scurt, nu sunt suficiente pentru a combate seceta pedologică și pentru a îmbunătăți situația din bazinul Dunării.

”Cu siguranță aceste cantități, în condițiile în care caracterul torențial determină pe secvențe foarte scurte de timp această cantitate, nu poate să acopere nevoia acută de precipitații atât pentru fenomenul de secetă pedologică, dar cu siguranță și pentru ceea ce se întâmplă pentru bazinul Dunării”, a mai spus aceasta.

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